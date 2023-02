Riedel assina contrato de habitação para 180 famílias do programa Lote Urbanizado

Para preparar Ribas do Rio Pardo para o desenvolvimento, o governador Eduardo Riedel assina dois documentos nesta terça-feira (14), às 14 horas. Um deles é o contrato com 180 famílias do programa Lote Urbanizado.

Por meio do programa, o Estado entrega da base da fundação da casa até o contrapiso, ou seja, as famílias recebem assistência técnica e toda a infraestrutura para, por meio de mutirão, erguer as próprias casas. A principal vantagem do programa é que os futuros moradores não precisam pagar nenhuma prestação.

O outro documento é uma ordem de serviço para a implementação e pavimentação asfáltica da rodovia MS-339, com 66,26 quilômetros de extensão, em um investimento de R$ 132 milhões.

Também nesta data, a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) autorizou a execução de obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Ribas do Rio Pardo.

A ordem de serviço para início da obra foi assinada no início do mês pelo diretor-presidente da empresa, Renato Marcílio, e pelo diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Leopoldo Godoy do Espírito Santo.

Com investimento de R$ 935 mil, a obra prevê a implantação de 4.103, 95 metros de coleta de esgoto e 311 ligações de rede de esgoto doméstico.

Pelo contrato firmado, a empresa responsável pelo empreendimento terá prazo de seis meses para execução dos serviços de saneamento na cidade, que fica distante 103 quilômetros de Campo Grande, contados a partir da assinatura da ordem do serviço.

Os serviços a serem executados em Ribas do Rio Pardo incluem recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) com contrapartida financeira da Sanesul como parte do programa Avançar Cidades.

Atualmente, a área de cobertura do esgoto no município é de 87,20%, segundo a Ademam (Assessoria da Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente), da Sanesul.

Ribas do Rio Pardo está recebendo o maior investimento privado em execução no mundo, o projeto Cerrado de construção da unidade da Suzano, no setor de papel e celulose.