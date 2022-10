Homem é morto a facadas após briga em bar da Capital

Um homem, identificado como Edmar Kolchraber, de 34 anos, conhecido como “Guarujá”, foi morto a facadas na noite deste domingo (30), em um bar na Chácara das Mansões, em Campo Grande. De acordo com as informações a briga começou após suposto maus tratos a um cavalo.

De acordo com o boletim de ocorrência, Edmar teria chegado ao bar à cavalo mas testemunhas relataram que a vítima já chegou ao bar embriagado, tendo ingerido mais bebida no bar. Frequentadores do bar disseram que Edmar era conhecido na região e avisaram que ele não estava em condições de montar no animal.

Foi neste momento que o suspeito, vendo a situação, não gostou como Edmar tratava o cavalo, o que gerou uma discussão entre os dois, e a vítima deu um tapa na cara do suspeito. Irritado, o homem foi até o próprio carro, pegou uma faca e desferiu um golpe na região do abdômen de Edmar.

A polícia e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas mas a vítima juá havia morrido. Após cometer o crime, o autor fugiu do local.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como homicídio simples. A Polícia Civil investiga o caso e realiza diligencias em busca do autor.