MPT-MS recebeu 36 denúncias de assédio eleitoral durante pleito de 2022

O Ministério Público do Trabalho de MS recebeu, ao todo, 36 denúncias no ano de 2022. Todas elas envolvem casos de assédio eleitoral no trabalho. Das 36 denúncias, 13 resultaram na abertura inquéritos civis públicos e seis Termos de Ajustamento de Conduta com o objetivo de sanar as irregularidades trabalhistas.

A primeira denúncia de tentativas de coagir o voto de empregados foi reportada no dia 10 de outubro, ou seja, após o 1º turno das eleições, que foi realizado no dia 2 de outubro. Em todo o Brasil, foram mais de 2,5 mil denúncias desta natureza apresentadas ao MPT durante as eleições de 2022, referentes a pouco mais de 1,9 mil empresas.

De acordo com o MPT-MS, houve um aumento expressivo no número de denúncias nesta eleição. Por conta disso, a instituição atuou em regime de plantão presencial neste fim de semana de eleições, e nos dias 29 e 30 de outubro esteve de portas abertas para atender aos cidadãos e dar uma resposta rápida e efetiva frente a esta demanda.

Somente durante o plantão, o MPT-MS garantiu que duas empresas, de Nova Alvorada do Sul e Ribas do Rio Pardo, que empregam indígenas de Caarapó, Aquidauana e Miranda, providenciassem transporte gratuito de ida e volta para que estes trabalhadores pudessem ir votar.

Ainda durante o atendimento em horário diferenciado, o MPT-MS recebeu denúncia de que uma empresa de Três Lagoas alegava estar impedida de dispensar trabalhadores, que atuariam em uma função essencial, durante o período votação. Após atuação da instituição, estabeleceu-se um rodízio e todos tiveram a oportunidade de poder exercer o direito ao voto.

Além do impedimento de se ausentar do trabalho para votar, as denúncias mais frequentes dão conta de ameaças de demissões em massa caso o/s candidato/s dos empregadores não saiam vencedores do pleito, e promessa de bonificações financeiras condicionadas à vitória.

MPT continuará recebendo denúncias de assédio eleitoral

A atuação do MPT-MS para coibir os casos de assédio eleitoral prossegue mesmo após o encerramento do pleito, com o objetivo não só de ajustar a conduta por parte dos empregadores que, de alguma forma constrangeram seus empregados durante o período de campanha eleitoral, mas também de coibir e prevenir a prática, até porque as eleições ocorrem a cada dois anos.

Denuncie

Basta acessar o site www.prt24.mp.br/servicos/denuncias

Ou baixar gratuitamente o app MPT Pardal no seu smartphone.

Com informações do MPT-MS.

