Rodovias do MS são fechadas em protesto ao resultado das Eleições

Trechos das rodovias BR 163, BR 060 e BR 262 de Mato Grosso do Sul estão bloqueadas desde ontem (30), por caminhoneiros. De acordo com as informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), até o momento foram contabilizados 12 bloqueios no estado.

Desde às 22h de ontem, apenas ambulâncias, transportadores de produtos perecíveis e viaturas, foram autorizadas a passar. A PRF esteve presente nos bloqueios e afirmou que “o clima é pacífico”.

A maioria dos manifestantes são caminhoneiros, que estão decepcionados com o resultado das eleições. “Nós estamos parados por causa das eleições. Houve um boicote nas urnas, ninguém tá acreditando nos votos das urnas”, comentou um dos manifestantes.

Estradas federais

De acordo com a PRF, somente na BR-163 foram contabilizados seis bloqueios. Em Campo Grande, o bloqueio ocorreu no km 489, com um caminhão atravessado sobre a pista e com a presença de 60 manifestantes. O km 466 segue completamente interditado, sem informação da quantidade de manifestantes.

Ainda na BR-163, na região de Bandeirantes, foram reunidas 60 pessoas, no km 490; na região de São Gabriel do Oeste, km 614, foram contabilizadas 100. Próximo a Rio Verde de Mato Grosso, há um bloqueio no km 679,9, com 30 manifestantes. Já em Coxim, no km 767, foram contabilizados 20 manifestantes.

Na BR-060, foram registrados dois bloqueios: no km 11, próximo a Camapuã, com 20 manifestantes; e no km 368, próximo a Campo Grande, sem informação da quantidade de manifestantes.

Já na BR-262, na região de Terenos, o bloqueio aconteceu no km 383,7. Cerca de 10 manifestantes marcaram presença.

Estradas estaduais

Já nas rodovias estaduais há manifestação em dois pontos da MS-306, em Chapadão do Sul e Cassilândia.

Na MS-396 entre Ponta Porã e Amambai. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) acompanha a situação nas estradas estaduais e afirma que a manifestação é pacífica.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba

