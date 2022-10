Chuva alivia calor e anuncia nova frente fria em MS

A chuva chegou com força na manhã desta segunda-feira (31), anunciando a nova frente fria que promete aliviar o calor em Mato Grosso do Sul. Na manhã de hoje o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou dois alertas de nível laranja que indicam chuvas intensas e declínio de temperatura.

O primeiro alerta indica chuvas intensas entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 50 a 100 mm/por dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas, queda de granizo e estragos em plantações. O segundo alerta indica declínio de temperatura menor que 5º em todo Estado.

Para evitar incidentes, o órgão recomenda não se abrigar debaixo de árvores, em casos de rajadas de vento, devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

O período de frio intenso exige cuidados redobrados com a população mais vulnerável, como crianças, idosos, doentes e pessoas em situação de rua. A Defesa Civil recomenda beber bastante água, se agasalhar bem, evitar locais fechados e com aglomeração e manter as mãos higienizadas para evitar contaminações.

Previsão

Em Campo Grande o céu amanheceu nublado, com mínima de 24ºC; a máxima não deve passar dos 28ºC. A previsão é de pancadas de chuva ao decorrer do dia. Já em Três Lagoas e Coxim a máxima fica entre 30ºC a 32ºC, em Dourados e Corumbá 27ºC. Já em Ponta Porã e Porto Murtinho o dia deve ser ameno, com máxima entre 19ºC e 22ºC.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.