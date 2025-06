Homem é ferido após invadir casa da ex e tentar atacar casal com faca em Dourados

Um caso de violência motivada por ciúmes quase terminou em tragédia na madrugada deste sábado (22), no Jardim Canaã, em Dourados, município a 225 km de Campo Grande. Uma mulher de 21 anos e o atual companheiro, de 20 anos, foram surpreendidos por um ataque dentro da própria residência, ao voltarem do trabalho.

Segundo informações da Polícia Civil, o casal havia acabado de chegar em casa, localizada na Rua C3, quando ouviu um barulho vindo debaixo da cama. Ao verificar, o rapaz encontrou escondido o ex-companheiro da jovem, um homem de 28 anos, armado com uma faca.

O agressor, que não aceitava o fim do relacionamento, havia invadido o imóvel com o intuito de atacar o casal. O atual companheiro da mulher reagiu e entrou em luta corporal com o invasor. Durante o confronto, ele conseguiu tomar a faca e desferiu pelo menos quatro golpes contra o agressor.

Ferido, o homem foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital da Vida, onde permanece internado sob escolta policial.

Assim que receber alta médica, o invasor será levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde será autuado em flagrante por tentativa de homicídio e tentativa de feminicídio.

A Polícia Civil investiga o caso e apura se o agressor já havia feito outras ameaças à vítima. Até o momento, não há informações sobre medidas protetivas em vigor. O casal não sofreu ferimentos graves.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais