Embaixada do Brasil em Israel inicia identificação de brasileiros que desejam deixar o país após novo conflito com o Irã

Diante da escalada do conflito entre Israel e Irã, iniciado em 13 de junho, a Embaixada do Brasil em Tel Aviv deu início ao processo de identificação de brasileiros que desejam deixar o território israelense. Em alerta consular divulgado nesta quinta-feira (20), a representação diplomática informou que acompanha os desdobramentos dos ataques com mísseis e projéteis, e disponibilizou um formulário para preenchimento dos cidadãos interessados em sair do país.

A medida visa atualizar dados de localização e contato dos brasileiros em território israelense. Segundo o comunicado, o formulário deve ser preenchido individualmente, inclusive por menores de idade. No entanto, a embaixada esclareceu que, até o momento, não há um plano oficial de repatriação ou operação de evacuação organizada pelo governo brasileiro.

Por decisão das autoridades israelenses, o Aeroporto Internacional Ben-Gurion permanece fechado para todos os voos, salvo em casos excepcionais previamente autorizados pela Autoridade de Aviação Civil de Israel (ICAA). Também não há previsão de reabertura do espaço aéreo.

Diante desse cenário, os brasileiros que desejarem deixar o país devem buscar alternativas por via terrestre, por meios próprios. Os postos de fronteira terrestre permanecem operacionais, mas funcionam em horários específicos, sujeitos a alterações. As orientações sobre travessias, pagamento de taxas e exigências de entrada em outros países estão disponíveis em canais oficiais do governo israelense e da embaixada.

Riscos e recomendações

A embaixada ressaltou que a assistência consular em casos de saída por fronteiras terrestres é limitada e reforçou a recomendação para que os brasileiros avaliem cuidadosamente os riscos antes de qualquer deslocamento. A orientação é seguir rigorosamente as medidas de segurança locais e verificar a necessidade de visto para entrada nos países vizinhos.

Na quinta-feira (18), o Comando da Frente Interna de Israel (Homefront Command) reduziu o nível de alerta para estado de Atividade Limitada em grande parte do país. A medida permanece em vigor até as 20h deste sábado (22), podendo ser modificada a qualquer momento, conforme a evolução do cenário de segurança.

Alerta consular mantido

A Embaixada do Brasil em Tel Aviv também reitera o Alerta Consular emitido em outubro de 2023, que recomenda evitar viagens não essenciais a Israel. A representação diplomática destaca a importância de acompanhar constantemente fontes oficiais e canais de comunicação da embaixada antes de qualquer deslocamento ou tomada de decisão.

Brasileiros em Israel podem acessar o formulário de identificação e outras informações de segurança no site oficial da Embaixada do Brasil em Tel Aviv.

