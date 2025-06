Coordenadora do Laboratório da Águas Guariroba é homenageada na Câmara Municipal de Campo Grande

A coordenadora do Laboratório da Águas Guariroba, Vera Sandim, foi homenageada, na última quarta-feira (18), na Câmara Municipal de Campo Grande. Vereadores entregaram a Medalha Legislativa “Francisco Anselmo de Barros” a profissionais que prestam relevantes serviços à sociedade em prol do meio ambiente.

“Acredito que cuidando da água e do meio ambiente, estamos protegendo a natureza para as futuras gerações. Me senti muito honrada, pois é um reconhecimento de tanto trabalho e dedicação. Agradeço também meus colegas que ajudam com esse grande trabalho de monitorar e proteger nossas nascentes”, agradeceu Vera.

O diretor-presidente da Águas Guariroba, Gabriel Buim, e colaboradores da concessionária prestigiaram a homenagem.

“Viemos prestigiar algumas pessoas que tem essa representatividade frente ao meio ambiente campo-grandense e uma dessas pessoas é a colaboradora da Águas Guariroba, Vera Sandim. Conhecida nesse meio de tratamento de água e que se dedica há mais de 30 anos ao saneamento da Capital, cuidando da qualidade da água e dos nossos mananciais. Por isso essa homenagem. Ela representa o capital humano da Águas Guariroba que cuida do meio ambiente de Campo Grande para que a gente possa cada vez mais ter um desenvolvimento sustentável”, comentou Buim.

Meio ambiente e sustentabilidade

A atuação social e ambientalmente responsável faz parte da história da concessionária Águas Guariroba, que tem esse compromisso de longo prazo com a sociedade.

Uma das iniciativas da concessionária com foco em preservação, é o trabalho do Viveiro Isaac de Oliveira, espaço dedicado à produção de mudas de espécies nativas do Cerrado. Desde sua criação, em 2010, o viveiro já produziu mais de 640 mil mudas utilizadas em ações de reflorestamento, recuperação de nascentes e educação ambiental.

Em 2024, o viveiro passou por uma ampliação, e agora tem capacidade de produção de até 80 mil mudas por ano.

Referência em saneamento, Campo Grande é a prova de que o investimento em saneamento básico é diretamente relacionado ao investimento em práticas sustentáveis que beneficiam tanto o meio ambiente quanto a sociedade. Na capital de Mato Grosso do Sul, 81% dos córregos têm boa qualidade de água. É o melhor índice desde 2010. A informação é do Programa Córrego Limpo, desenvolvido pela Águas Guariroba em parceria com a prefeitura de Campo Grande.

No que diz respeito a esgotamento sanitário, atualmente 94% da população tem acesso ao serviço que teve implantação de mais de 560 quilômetros de redes coletoras de esgoto nos últimos anos, conectando mais de 130 mil pessoas ao serviço.

Estes investimentos têm posicionado a capital como referência na região centro-oeste em universalização do serviço. Esse avanço representa uma economia considerável em saúde pública e ganhos expressivos em qualidade de vida.

