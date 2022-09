Homem é esfaqueado nas costas em principal Avenida da Capital

Um homem, identificado apenas como Jaime, foi socorrido na manhã desta quinta-feira (22) na Avenida Afonso Pena, após ter sido esfaqueado na região das costas. O caso aconteceu por volta das 08h20 da manhã e uma equipe da URSA (Unidade Rápida de Suporte Avançado) levou a vítima para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tiradentes.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, há possibilidade é de que tenha ocorrido uma briga entre usuários de drogas. O homem foi esfaqueado duas vezes, na região da escapula e outra mais embaixo, porém sem risco grave.

Em conversa com a vítima, ele não soube dizer quem cometeu o crime nem os motivos do esfaqueamento. Ele só foi socorrido após uma testemunha acionar o Corpo de Bombeiros, já que ele foi encontrado dormindo na região da avenida mesmo com os ferimentos.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro como lesão corporal dolosa.

