VÍDEO: Motociclista bate em carro estacionado na Ernesto Geisel

Na manhã desta quinta-feira (22), um motociclista por volta dos 64 anos, acabou batendo em um veículo estacionado, na Avenida Pres. Ernesto Geisel no sentido para o Jardim Nhanha, na região Central de Campo Grande.

Segundo o filho do condutor, que foi até o local acompanhar o atendimento e não quis falar com a imprensa, o homem estava transitando na via para ir ao médico, quando acabou atingindo a traseira de um carro estacionado. Com o impacto da colisão, o capacete do condutor acabou voando para o outro lado da rua e ele chocou a cabeça no chão, sofrendo um traumatismo cranioencefálico, além de ter uma fratura exposta na perna direita.

A vítima foi atendida por uma equipe do Bombeiro Militar em estado grave. Foi preciso realizar massagem cardíaca para estabilizar o quadro do motociclista, que voltou a ficar consciente. Porém, no interior da ambulância foi necessário o uso de desfibrilador e oxigênio.

Uma outra equipe, mas do Samu, também se deslocou até o local para ajudar no atendimento do acidente. O homem foi encaminhado para a Santa Casa e até o momento não se sabe o motivo que fez o condutor atingir o veículo estacionado.

