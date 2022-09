Vendaval derruba 15 postes e cidade fica mais de 4 horas sem energia

O município de Angélica (MS), a 249 km de Campo Grande, ficou completamente sem energia durante a manhã desta quarta-feira (21). O forte vendaval de ontem chegou a derrubar 15 postes que sustentam a rede de transmissão de energia elétrica, o que causou prejuízos para a população.

Apesar dos esforços da concessionária, a cidade e parte da zona rural ficaram mais de quatro horas sem energia, por conta da rede elétrica danificada. Conforme a Defesa Civil, não houve a necessidade de intervenção do município. Uma vez que várias equipes da concessionária trabalhavam no restabelecimento da energia.

Angélica fica na região sul do estado, conhecida como mais suscetível a mudanças climáticas.

Energia reestabelecida

a situação na área urbana foi normalizada às 16h35min, porém, alguns trechos da área rural ainda estão no escuro e só devem ter o fornecimento normalizado ainda hoje. Ao todo, 5.323 pessoas foram impactados com a queda abrupta após forte tempestade que atingiu o município, causando a queda dos postes de luz.

