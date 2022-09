VÍDEO:Família têm casa destruída após temporal em MS

Uma família da cidade de Rio Negro a 158 km de Campo Grande teve a casa destruída pelo temporal registrado nesta quarta-feira (21), em Mato Grosso do Sul.

As fortes chuvas deixaram a residência completamente destruída, a força do vento derrubou paredes e destelhou o local. Conforme o site o Pantaneiro, por volta das 3h de hoje, a ventania chegou a quebrar as vigas de sustentação e derrubar paredes de alvenaria da casa.

Em um video divulgado nas redes sociais à moradora lamenta o estado da casa. “Acabou tudo! A sala da minha casa está toda descoberta […] acabou com a parede. Sobrou um pouquinho [telhado] no meu quarto”, relata.

Temporal

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um alerta de tempestades para 72 municípios do estado nesta quinta-feira (22), com possibilidade de chuvas entre 30 e 60mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos de 60 a 100 km/h e queda de granizo.

Para hoje, as chuvas se concentram com maior volume nas regiões leste, norte e central. Para o sudoeste a chuva chega em menor quantidade. Em Campo Grande o dia amanheceu nublado, com forte chuva e a máxima não deve passar dos 21ºC.

Como característica da nova estação, a primavera deverá trazer pancadas de chuva com ventos de até 70 km/h, com possibilidade de queda de granizo. Para o mês de outubro e novembro há poucas chances de uma nova frente fria.

Confira o vídeo:

