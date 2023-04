Homem é encontrado morto no Jd Seminário e moradora revela pistas

A Polícia Militar atendeu uma denúncia, no início da tarde desta quinta-feira (6), sobre o cadáver de um homem, de aproximadamente 40 anos, encontrado em um terreno baldio da Rua Frederico Abranges, quase esquina com a Avenida Tamandaré, região do bairro Jardim Seminário, em Campo Grande.

No endereço, uma moradora da região revelou para as autoridades que um homem com as mesmas características entrou na casa dela nesta manhã, armado com uma faca, para tentar furtar.

Ela conta que entrou em luta corporal com o suspeito, que acabou fugindo em sequência, abandonando a arma branca e um chinelo no local. No terreno, a moradora entregou os pertences do suspeito para análise da perícia técnica, que esteve no local com a equipe da funerária.

O cadáver possui uma tatuagem de estrela, ele foi encontrado sentado e com a cabeça encostada no muro.

Com informações do repórter Marcos Maluf