Gerson Claro defende atendimento para familiares de autistas

Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro ( PP), este domingo (02) se ressaltou a importância do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, bem como todo o mês, chamado Abril Azul e pensando no tema ele defendeu que a pauta precisa ser estendida aos familiares também.

O presidente defende que é uma oportunidade para avaliar e ampliar as políticas públicas voltadas, não só para quem tem TEA, mas também para familiares e cuidadores, em especial as mães. “É preciso ampliar a transversalidade das estratégias de apoio que tornem possível a complementaridade das ações nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social. Mães, que têm filhos com graus severos de autismo, precisam, muitas vezes, do apoio de profissionais da saúde mental. Várias delas são abandonadas pelos maridos, que desistem dos filhos”, comenta.

Outro ponto é a necessidade de ampliar as vagas nos locais que hoje atende os autistas como: as instituições AMA e juliano Varela.

Hoje há 1,5 famílias nas filas de espera por atendimento especializado. Para a presidente de honra da Associação Juliano Varela, Malu Fernandes, a transversalidade das políticas públicas é fundamental, por exemplo, para garantir às famílias o diagnóstico das crianças. “Há casos que, no âmbito escolar, muitas vezes acabam despercebidos, sendo vistos como alunos de comportamento incontrolável”, explica. “É necessário que haja um sincronismo entre Educação e Saúde, para que se possa fazer o diagnóstico e o laudo desta criança”, comentou Malu.

