Dupla é presa com arma em veículo blindado ao fazer escolta para integrante do PCC

Dois jovens de 25 e 26 anos, foram presos na madrugada de hoje (6), após serem flagrados fazendo escolta para um interno da Casa do Albergado, na Vila Sobrinho, em Campo Grande. Os jovens estavam armados em um carro blindado, com sinais luminosos que imitava viatura policial descaracterizada.

Segundo o registro policial, uma equipe do setor de inteligência da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) informou o GOI (Grupo de Operações e Investigações) na noite de ontem, que um veículo, de modelo Pajero, de cor prata, estaria realizando escolta de um interno da Casa do Albergado.

Ainda conforme divulgado no registro, diariamente o veículo citado, chega ao estabelecimento penal por volta 6h. Os ocupantes do veículo estariam armados no intuito para realizar a segurança do interno.

Diante das informações divulgadas, os policiais realizaram um monitoramento no local quando por volta das 5h30 um veículo com as mesmas características relatadas pelo boletim de ocorrência estacionou próximo ao estabelecimento. Após reconhecer o automóvel, os policiais realizaram abordagem.

Os jovens foram revistados e nada foi encontrado. Em vistoria ao veículo, foram encontrados no assoalho, um revólver calibre. 38 com seis munições intactas e um aparelho celular.

Questionados pelos policiais, a dupla relatou que estava no local para fazer segurança para um “mano” “neguinho”, pois seriam da oposição do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Após o flagrante, os policiais chegaram o veículo, quando depararam que o automóvel era blindado, inclusive havia um botão que acionava sistema luminoso vermelho e branco na parte dianteira e traseira, idêntico a uma viatura policial.

Ainda conforme o registro policial, um dos jovens disse que a sua casa, localizada no Jardim do Penfigo, seria utilizada por companheiros do crime para preparação de entorpecentes. Diante das informações, a equipe policial foi até o local, e encontraram duas balanças de precisão, rolo de filme plástico, dinheiro em espécie, além de um caderno com anotações sobre venda de drogas.

Segundo a polícia, os jovens responderão pelo crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e uso permitido, falsificação ou uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados, ou identificadores de órgãos, ou entidades da administração pública e associação criminosa.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

