Em reencontro, São Paulo encara Tigre pela Sul-Americana

Tigre e São Paulo estreiam na Copa Sul-Americana e se reencontram nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no estádio José Dellagiovanna, em Victoria. A partida marca o reencontro de equipes que rivalizam após a polêmica envolvendo a final do Campeonato em 2012, ocasião que o São Paulo venceu a partida por 2 a 0.

Em 2012, o jogo decisivo ficou marcado por uma briga generalizada que levou ao encerramento da partida no intervalo, resultando na conquista do título pelo São Paulo. Agora, as equipes se enfrentam na estreia da fase de grupos do Grupo D da competição, em um jogo que se prevê bastante tenso.

Depois da eliminação nos pênaltis pelo Água Santa no Campeonato Paulista, o São Paulo fará sua estreia na partida de hoje. A equipe de Rogério Ceni não joga oficialmente desde 13 de março, mas se preparou com alguns jogos-treino durante o intervalo.

O início do ano não tem sido fácil para o Tigre. Com um total de dez jogos disputados em 2023, o time somou apenas três vitórias, quatro derrotas e três empates. Na tabela do Campeonato Argentino, a equipe ocupa a 18ª posição, com 11 pontos conquistados.

A equipe, que é comandada por Diego Martínez, conta com o atacante Mateo Retegui. O argentino naturalizado italiano já defendeu a seleção da Azzurra e conta com sete gols em nove partidas neste ano. Na Itália, ele é companheiro do zagueiro Rafael Tolói, ex-São Paulo.

Prováveis escalações

Martínez, o treinador, busca a segunda vitória consecutiva na temporada após vencer o Lanús na última rodada. Ele terá à disposição seus principais jogadores, com Colidio e Retegui, dois atacantes jovens e sensações do futebol argentino, sendo as grandes esperanças da equipe. Retegui, que possui cidadania italiana, inclusive atuou pela seleção europeia em dois amistosos na última Data Fifa.

Time provável: Marinelli, Blondel, Aguilera, Luciatti e Montoya; Alexis Castro, Medina e Menossi; Molinas, Colidio e Retegui.

Devido às lesões e suspensões, Rogério Ceni enfrenta muitos problemas para escalar o time e, por isso, pode optar por uma mudança no esquema tático para o confronto contra o Tigre, utilizando uma linha defensiva composta por três zagueiros. Durante o Campeonato Paulista, a formação com quatro defensores foi a mais utilizada. Além disso, Raí Ramos e Michel Araújo, que foram recentemente contratados, podem fazer suas estreias pelo São Paulo.

Time provável: Rafael; Beraldo, Arboleda e Alan Franco; Nathan (Rafinha), Pablo Maia (Luan) e Rodrigo Nestor, Welington Rato e Caio Paulista; David e Luciano

