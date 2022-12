Homem é encontrado morto no bairro Coophavila II

Um homem ainda não identificado, foi encontrado morto, em uma casa abandonada na noite desta quinta-feira (22), no bairro Coophavila II, região sudoeste de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a polícia Civil foi acionada por volta das 18:40 para atender um chamando em um imóvel abandonado na rua Península, esquina com a Marambaia, ao chegar ao local os policiais encontraram um corpo caído de barriga para cima.

A vítima tinha marcas na bochecha direta, afundamento de crânio e usava um short tactel, o homem não portava documentos pessoais por isso só será identificada após exame de DNA.

A Polícia Militar, Pericia e Corpo de Bombeiros estiveram no local. O caso foi registrado como morte a esclarecer, na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

