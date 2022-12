Chefe de gabinete de prefeitura é flagrado atirando em veículo em posto de combustível

Um servidor público de Ivinhema, a 289 quilômetros de Campo Grande, foi flagrado na noite de ontem (22), atirando em um posto de combustível. Conforme informações de testemunhas, o suspeito atirou contra um rapaz, que estaria namorando a sua ex dele.

Segundo relatos apurados pelo site Jornal da Nova, ninguém foi atingido pelos disparos. Dois veículos foram atingidos pelos disparos. No local, foram encontrados oito capsulas de 9 milímetros no chão do posto de combustível.

Logo após o crime, o suspeito fugiu em um veículo, de modelo Hilux prata. A Polícia Militar e a perícia técnica foi acionada e o caso foi registrado na delegacia do município.

Conforme relatos de testemunhas, o suspeito foi identificado como chefe de gabinete da Prefeitura de Ivinhema.

