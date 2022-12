Maria Aparecida Pedrossian morre de infarto aos 88 anos

Faleceu na madrugada desta sexta-feira (23), em Campo Grande, Maria Aparecida Pedrossian, 88, esposa do ex-governador Pedro Pedrossian, mãe do ex-deputado federal Pedro Pedrossian Filho e avó do deputado estadual eleito, Pedro Pedrossian Neto. Maria Aparecida sempre foi ativa nas campanhas do marido e teve forte influência nas administrações comandadas por ele inclusive sobre os aliados. Ela também tem bairro com o seu nome.

Ela sofreu um infarto na última quarta-feira (21) e desde então estava internada no Proncor. Chegou a fazer cateterismo, mas a situação evoluiu mal.

Na diplomação de seu neto, Pedro Pedrossian, como deputado estadual, realizada na segunda-feira (19) foi a sua última aparição pública. O velório anda não está marcado, mas deve acontecer no cemitério Parque das Primaveras.

