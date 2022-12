Pacientes da Cassems recebem visita dos cães do canil do CBM-MS

Para fechar as ações previstas pelo Corpo de Bombeiros Militar neste ano, os pacientes do Hospital Cassems de Campo Grande receberam na manhã de ontem (22), a visita dos cães que fazem parte do Projeto Social “Cão Herói, Cão Amigo” do Canil da Corporação.

A ação faz parte do projeto que já é desenvolvido pelas equipes e visa levar o conforto, amor e a esperança para quem está hospitalizado em alguma das unidades hospitalares da Capital.

Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul para o Jornal O Estado, o evento contou com a participação de 13 Bombeiros Militares, 7 voluntários e 7 cães.

“Essa visita marcou o encerramento das atividades deste ano. Além do Projeto social, também temos a nossa Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar, que faz esse trabalho periodicamente de visitas a hospitais para levar conforto aos pacientes por meio da música. O mesmo trabalho com música também é estendido a outros hospitais da Capital”, informaram.

Com o fim das atividades para este ano, o Corpo de Bombeiros informou que espera poder ampliar as ações e levar ainda mais esperança para os hospitais de Campo Grande em 2023.

“A previsão é ampliar ainda mais esse tipo de ação no próximo ano para atender ainda mais as pessoas que passam por momentos difíceis quando hospitalizadas. Nosso objetivo é levar o conforto e a esperança”, finalizou a assessoria de imprensa.

Nas redes sociais do Hospital Cassems, a unidade publicou uma nota agradecendo ao trabalho desenvolvido pela equipe, para com os pacientes que se encontram na unidade.

“Nós só temos a agradecer a visita que recebemos hoje. Nos sentimos gratos por podermos vivenciar o sorriso sincero e o encantamento que os animais proporcionam aos nossos pacientes. Aproveitamos a oportunidade também para agradecer ao Corpo de Bombeiros de MS”, celebrou o hospital.

