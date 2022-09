Homem é encontrado morto e com a perna decepada

Um homem, identificado como Aguinaldo Gomes Barbosa, de 28 anos, foi encontrado morto, com ferimentos no rosto e com uma perna decepada. O caso aconteceu na quinta-feira (29) na Terra Indígena Pirakuá, em Bela Vista, a 356 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma noite antes do caso a vítima teria sido vista ingerindo bebida alcóolica com mais dois homens, um deles um menor de idade. Testemunhas relataram a polícia que provavelmente houve uma briga entre os três, o que poderia ter como resultado a morte de Aguinaldo.

Os suspeitos, antes de correrem pela mata, foram a casa de um conhecido, dizendo que haviam matado uma pessoa. Eles estavam com as roupas sujas de sangue e em posse de um machado, que foi apreendido pela Polícia Civil.