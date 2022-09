“Faço um apelo, votem no Capitão Contar para governador de Mato Grosso do Sul”, diz Bolsonaro durante debate

O presidente Bolsonaro, durante o debate da TV Globo, pediu votos para o candidato a governador Capitão Contar (PRTB). Bolsonaro anunciou que não tinha declarado apoio a nenhum candidato a governador, mas que passaria a fazer neste momento. “Eu faço um apelo a todo eleitor de Mato Grosso do Sul. Não tinha tomado partido até agora. Faço um apelo, votem no Capitão Contar para governador de Mato Grosso do Sul”, afirmou Bolsonaro.”É a melhor opção do Governo”, exaltando a qualidade do candidato Capitão Contar, como ético, comprometido com o agronegócio e com a liberdade.

O presidente Bolsonaro se manteve neutro até agora e só tinha declarado apoio a Tereza Cristina, mas durante o debate na TV Globo o presidente declarou seu verdadeiro apoio em Mato Grosso do Sul ao candidato Capitão Contar.

“Quando os bons se unem, o mau não tem vez! O seu apoio à minha candidatura ao governo trouxe luz e esperança para o Mato Grosso do Sul, conte sempre comigo. Sigamos na luta nosso povo. Que Deus abençoe o nosso Brasil”, agradeceu o apoio do candidato ao governo de MS Capitão Contar.

