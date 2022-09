Nem só de limão vive a caipirinha! Veja receitas do drink com outras frutas

Mais uma sexta-feira chegou e com ela aquela folguinha esperada por todos. Para curtir o happy hour, nada melhor que um bom drink. Mas que tal inovar e surpreender com essas receitas com versões diferentes da famosa caipirinha, com ingredientes variados.

Caipirinha de maracujá

Ingredientes:

1 maracujá

2 colheres de sopa de açúcar

Gelo a gosto

1 dose de vodka

Modo de Preparo:

Em uma coqueteleira, coloque a polpa do maracujá, o açúcar, o gelo, a vodka e agite bem. Agora é só servir.

Caipirinha de abacaxi com hortelã

Ingredientes:

1 abacaxi

Folhas de hortelã a gosto

2 colheres de sopa de açúcar

Pedras de gelo a gosto

2 doses de vodka

Modo de Preparo:

Retire a coroa e a tampa do abacaxi. Com uma faca de serra, vá retirando todo o miolo para transformar ele em um “copo”. Reserve. Pique o miolo do abacaxi e transfira para um coqueteleira. Adicione as folhas de hortelãs, o açúcar e macere bem. Acrescente o gelo, a vodka, feche a coqueteleira e chacoalhe bem. Despeje a caipirinha no “copo” de abacaxi e decore como preferir. Agora é só servir. Bom apetite.

Caipirinha de morango

Ingredientes:

5 morangos cortados em cubinhos

1 colher de sopa de açúcar

1 dose de cachaça

Gelo a gosto

Modo de Preparo:

Coloque os morangos e o açúcar e um copo. Macere bem até a fruta soltar o sumo e se misturar com o açúcar. Acrescente o gelo, a cachaça e misture, delicadamente, para que os morangos se espalhem pela bebida. Agora é só servir. Bom apetite.

Caipirinha de vinho

Ingredientes:

1 limão

1 colher de sopa de açúcar

60 ml de vinho

Gelo a gosto

Modo de Preparo:

Higienize o limão e retire as suas pontas. Corte o limão ao meio e depois corte cada parte na metade novamente. Retire as sementes e a parte branca. Transfira para uma coqueteleira, adicione o açúcar e macere bem. Acrescente o vinho, o gelo, tampe e agite bem. Despeje em um copo e sirva! Aproveite.