Denar apreende mais de 1 tonelada em drogas e prende integrante de grupo criminoso

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da DENAR, em mais uma operação típica de investigação, prendeu na noite de ontem (29), um homem, de 30 anos, com mais de uma tonelada de maconha em sua residência.

policiais civis do DENAR, obtiveram a informação de que um determinado grupo organizado, cuja finalidade é o transporte de entorpecente da região de fronteira para esta capital, estaria se organizando para trazer o entorpecente para a Campo Grande.

Após a obtenção dessas informações, foi identificado o endereço utilizado como entreposto. No local havia uma caminhonete S10, que seria utilizada para o transporte da droga. O local passou a ser monitorado por policias civis, que esperavam a chegada da caminhonete.

Em determinado momento a S10 chegou na residência. Como havia a informação de que ela faria o chamado “bate e volta”, a Polícia passou a monitorar as saídas de Campo Grande. No final da tarde de ontem, os policiais visualizaram o retorno da S10 para dentro do município de Campo Grande.

O homem foi até uma casa e estacionou a caminhonete. Após a ocultação do veículo, previamente monitorado, foi constatado pelos policias que o local poderia ser um depósito (guarda roupa) de droga e pelo visual foi confirmado que o veículo estava carregado de entorpecente, motivo pelo qual, foi realizada a entrada na casa. Ao entrar, os policiais não encontraram o homem.

Os policiais retornaram até a residência onde a S10 estava no dia anterior. Uma testemunha afirmou que o veículo foi deixado em sua casa, no dia anterior, e retirado pelo seu genro, um homem de 30 anos.

Foram feitas diversas diligências e no início da madrugada, o homem de 30 anos foi localizado conduzindo o veículo Saveiro, NK06D18, momento em que foi dada voz de prisão. Em sua residência foram encontrados 865 kg de maconha.

Durante interrogatório, o homem informou que na área rural do município de Sidrolândia havia uma caminhonete S10 com defeito mecânico escondida na mata. A droga já apreendida pertencia ao mesmo carregamento. Na data de ontem o autor foi resgatar parte da carga.

