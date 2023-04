Acusado de matar esposa a facadas é preso em Novo Horizonte do Sul

A Polícia Civil de Ivinhema, por meio da SIG (Seção de Investigações Gerais), prendeu um homem, de 31 anos, suspeito de matar esfaqueada a esposa Janete Batista Malheiro Lelis, 44, no último final de semana em Novo Horizonte do Sul, a aproximadamente 336 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Ivinoticias, por meio de trabalho de inteligência policial, os investigadores identificaram uma área de mata em que o suspeito poderia estar escondido, dentro de uma área rural do município. Durante a prisão captura, o investigado confessou o crime e apresentou a faca utilizada para desferir oito golpes e matar sua esposa,

Relembre o caso

No último sábado (8), as autoridades foram acionadas para atender uma ocorrência em que havia sido encontrada uma mulher morta, após familiares estranharem o fato da vítima e seu esposo não aparecerem para trabalhar.

Após diligências iniciais, os investigadores, juntamente com a Perícia criminal de Nova Andradina, constataram que a morte se deu de forma violenta, provavelmente provocada por golpes de faca; ao total, 8 perfurações atingiram a vítima na região do tórax e cabeça. Acesse também: Criança perde a vida afogada em piscina de casa

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram