Ceni revela jogadores que São Paulo tentou contratar e não conseguiu

De acordo com o técnico Rogério Ceni, o São Paulo está buscando reforços para fortalecer sua equipe no Brasileirão. Apesar dos esforços da equipe, o treinador revelou que não foi possível fechar negócio com alguns jogadores que foram tentados para a contratação.

“Tentamos alguns jogadores, tentamos o Jamerson, o Bernardo Schappo, mas buscamos soluções. Todos estão se esforçando ao máximo. Diante de uma fraca apresentação como a de hoje, a gente fica preocupado [com o desempenho no Brasileirão]”, disse Ceni após empate contra Ituano, nesta terça-feira (11).

“Não conseguimos contratar os jogadores que queríamos, mas temos um ótimo elenco com os que estão no DM. O São Paulo não tem dinheiro para sair contratando todo mundo e infelizmente houve lesões graves com muitas cirurgias. Temos time para ser competitivo, junto com os jogadores que estão afastados. É uma infelicidade porque temos elenco para ser competitivos, é uma pena que cinco ou seis jogadores estão afastados por um longo prazo”, afirmou o treinador.

Com informações da Folhapress.

