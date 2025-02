Homem é encontrado morto dentro de casa em Nioaque, no interior de MS

Um homem identificado inicialmente como Edivaldo foi encontrado morto em sua residência na Rua Alexandre Daruj, na região central de Nioaque, cidade a 184 quilômetros de Campo Grande, no fim da tarde deste sábado (8). O corpo da vítima estava ensanguentado no quarto da casa, e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Conforme informações preliminares, o cadáver foi encontrado por volta das 15h, quando a irmã de Edivaldo, preocupada com a ausência dele, foi até a casa. Ao olhar pela janela, ela viu o irmão caído no quarto, completamente ensanguentado, e arrombou a janela para entrar na residência. Ao perceber a gravidade da situação, a mulher imediatamente acionou a polícia.

Quando as equipes da Polícia Civil, Perícia e Polícia Militar chegaram ao local, constataram que havia uma grande quantidade de sangue no quarto. A vítima apresentava um corte profundo na cabeça e, pela quantidade de ferimentos em seu corpo, as autoridades acreditam que Edivaldo tenha sido esfaqueado até a morte. A causa exata da morte será apurada pela perícia, mas as primeiras informações apontam para uma matança brutal.

As autoridades estão investigando o caso como homicídio e buscam identificar o autor do crime. Edivaldo havia se mudado recentemente para Nioaque, onde havia aberto uma conveniência na cidade, e os policiais estão coletando informações sobre a rotina da vítima, possíveis desentendimentos e quaisquer pistas que possam levar ao responsável pelo crime.

Além da perícia, que está realizando os levantamentos do local do crime, uma funerária também esteve presente na residência para recolher o corpo da vítima. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que apura todos os detalhes do crime para esclarecer as circunstâncias da morte de Edivaldo.

