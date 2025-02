Grande incêndio atinge fábrica de óleo na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro

Um grande incêndio tomou proporções significativas neste sábado (8) em uma fábrica de óleo localizada na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro. O fogo atinge uma área da Cosan Combustíveis e Lubrificantes, situada na Rua Campo da Ribeira, 51, no bairro Ribeira, e mobiliza equipes de emergência para controle da situação.

De acordo com informações preliminares fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, as chamas se concentram em uma área da unidade conhecida como Moove, e, até o momento, não foram registradas vítimas. A empresa Cosan informou, em nota, que todos os protocolos de segurança necessários estão sendo seguidos para o controle do incêndio, e que os militares já estão no local.

Para o combate às chamas, estão atuando agentes de seis quartéis do Corpo de Bombeiros: Central, Ilha do Governador, Penha, Fundão, Barra da Tijuca e o Grupamento Operacional de Produtos Perigosos de Campos Elísios. A intensa mobilização visa evitar que o incêndio se alastre e cause danos maiores à fábrica e à comunidade ao redor.

Ainda não há informações detalhadas sobre as causas do incêndio, mas a situação está sendo acompanhada de perto pelas autoridades locais. A empresa afirmou que está monitorando o desenvolvimento do incidente e tomando as medidas necessárias para garantir a segurança dos trabalhadores e da comunidade.

Embora não haja registros de feridos até o momento, a população da Ilha do Governador segue em alerta, especialmente em função da presença de materiais inflamáveis e produtos químicos na fábrica. As autoridades de segurança pública, bem como os bombeiros, continuam trabalhando para controlar a situação, enquanto a empresa se compromete a fornecer informações adicionais assim que disponíveis.

A Cosan também enfatizou a seriedade com que a situação está sendo tratada, garantindo que todos os protocolos de segurança, que incluem evacuação e contenção, estão sendo rigorosamente seguidos.

Com informações do SBT News

