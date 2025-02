Homem baleado em bar de Campo Grande estava foragido do sistema penitenciário

Jhonny Oliveira da Silva, de 39 anos, foi baleado na noite dessa sexta-feira (7) em um bar no Bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande. Ele foi socorrido em estado grave após ser atingido por um disparo na região do tórax. O autor do tiro foi identificado como Marcelo, de 45 anos, e está sendo procurado pela polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, Jhonny estava no bar localizado na Rua Arlindo Sampaio Jorge quando foi alvejado. A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e rapidamente encaminhou a vítima para a Santa Casa. Jhonny foi levado diretamente para a ala vermelha, onde recebeu atendimento médico e permaneceu sob escolta policial, já que estava foragido do sistema penitenciário.

Conforme informações apuradas, Jhonny estava foragido desde o dia 6 de fevereiro. Ele cumpria pena no regime semiaberto do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira e tinha passagens por crimes como roubo majorado, furto e desacato. A situação de fuga foi registrada pelas autoridades antes do incidente no bar, e agora o homem se encontra sob vigilância policial enquanto recebe tratamento médico.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol. A Polícia Militar esteve no local após o ocorrido, mas a Polícia Civil e a Perícia não foram acionadas para a ocorrência. A Polícia Civil segue investigando o caso e busca do principal suspeito de realizar o disparo. Jhonny Oliveira da Silva segue em estado grave e aguarda acompanhamento médico enquanto permanece sob escolta policial.

