Salada de frutas, mais um aumento que pesa no bolso do consumidor

Quilo da maçã chega a R$ 10,90 em supermercados da Capital e dificulta o consumo de alimentos saudáveis

Seguir à risca a orientação de especialista em consumidor de alimentos saudáveis, como frutas, é mais um custo que pesa não só na balança, mas no orçamento das famílias em Campo Grande. Nesta edição da pesquisa de preço da Cesta Básica, realizada semanalmente pelo jornal O Estado, revela-se o aumento de alguns itens usados no preparo da salada de frutas.

Na Capital, o consumidor precisa desembolsar em torno de R$10 para adquirir um quilo de maçã. Na coleta de preços, a reportagem encontrou o produto custando entre R$ 8,99 e R$10,90, já a variação entre os estabelecimentos ficou em 21,25%. O levantamento leva em conta preços praticados em seis supermercados entre atacadistas e varejistas.

Outro dado que chama a atenção é sobre o aumento de até 89% para os preços da banana nanica entre os comércios visitados. Onde o valor salta de R$ 3,69 para R$ 6,98, destacando a dica de economistas sobre a importância de pesquisar os valores antes de sair comprando. Outro alimento que compõe a sobremesa de frutas é a laranja, que é vendida entre R$ 4,99 (preço mínimo) e R$ 6,45 (preço máximo). A variação de preço para a fruta registrou 29,26%.

Na seção de mercearia, o pacote de arroz (Tio Lautério) de 5 kg é comercializado entre R$ 17,90 e R$ 24,90, resultando em uma variação de 39,11% entre os estabelecimentos. Já os preços do feijão de 1 kg não tiveram grandes alterações, nas prateleiras o menor valor encontrado foi de R$ 5,39, e o preço mais caro custa R$6,99.

Na Semana Santa, os preços da cartela de ovos ainda não registraram queda expressiva. Nesta pesquisa, 12 unidades de ovos são vendidas por R$ 11,60 em média.

A previsão, segundo especialistas consultados pelo jornal, aponta redução nos preços da proteína após o período de Quaresma, onde reduz a procura do alimento.

Já comprou seu ovo de Páscoa?

Uma pesquisa de preço realizada pelo Procon Estadual comparou os valores dos ovos de chocolate em estabelecimentos de Campo Grande. A maior diferença encontrada foi de 258,81% no ovo de Páscoa sabor chocolate branco (120g), cujo preço variou entre R$ 38,99 e R$ 139,90, dependendo do supermercado. O levantamento foi divulgado ontem (17), e foi feito em 15 comércios, entre o dia 8 e 14 de abril.

Entre os produtos com menor variação, destaca-se o confeito de chocolate colorido de 200 gramas, com diferença de apenas 1,07% entre o menor preço, R$ 65,29, e o maior, R$ 65,99. Esses dados demonstram como a escolha do local de compra pode impactar significativamente o orçamento do consumidor.

O órgão orienta os consumidores a evitarem compras por impulso e priorizarem a organização financeira. “Não compre por impulso. Verifique seu orçamento e quais as possibilidades de presentear. Lembrancinhas também agradam. Preparamos essa pesquisa para te auxiliar na escolha e para que sirva de referência”, reforça. A recomendação é pensar além dos tradicionais ovos de chocolate e considerar alternativas mais econômicas.

Além disso, o Procon reforça a importância de conferir atentamente a rotulagem dos produtos. Os rótulos devem conter informações claras sobre peso, quantidade, composição e características, além do prazo de validade. O consumo consciente, incentivando práticas que respeitem o orçamento familiar sem abrir mão do gesto de presentear, também é outra orientação.

Por Suzi Jarde

