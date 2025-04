Homem é agredido a pauladas e facadas durante bebedeira no bairro Bálsamo, em Campo Grande

Um homem de 30 anos foi brutalmente agredido a pauladas e esfaqueado no início da manhã desta sexta-feira (18), no bairro Bálsamo, em Campo Grande. O ataque ocorreu durante uma bebedeira em frente à casa de uma amiga da vítima.

Segundo informações da Polícia Militar, o crime só foi descoberto após a Santa Casa comunicar a entrada de um paciente em estado grave na área vermelha do hospital. A vítima apresentava ferimentos graves na cabeça, rosto e braço esquerdo.

Ao ser questionado pelos policiais no hospital, o homem contou que foi atacado por duas pessoas, utilizando um pedaço de pau e um facão, mas não soube informar o motivo da agressão. A vítima afirmou ainda que o crime ocorreu enquanto consumia bebida alcoólica na rua, em frente à residência de uma conhecida, no bairro Bálsamo.

O golpe mais grave, segundo os relatos, foi no braço esquerdo, atingido por um facão. Ele também sofreu ferimentos na cabeça e na região do supercílio.

A Polícia Civil já investiga o caso, que foi registrado como lesão corporal dolosa. Nenhum suspeito havia sido detido até a última atualização desta reportagem. A motivação da agressão ainda é desconhecida.

A vítima permanece internada sob cuidados médicos.

