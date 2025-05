Homem é encontrado morto com marcas de tiros no Rodoanel de Ponta Porã

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto com múltiplas perfurações por arma de fogo no Rodoanel de Ponta Porã, município localizado a 313 quilômetros de Campo Grande, na fronteira com o Paraguai. O corpo, que apresenta diversas tatuagens, foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) da cidade e aguarda reconhecimento por familiares.

Segundo informações da Polícia Civil, uma das tatuagens mais chamativas é a imagem de uma carpa no braço da vítima — símbolo frequentemente associado a facções criminosas, especialmente na região de fronteira. A presença desse desenho levanta suspeitas de que o crime possa estar ligado ao tráfico ou a disputas internas entre organizações criminosas.

Até o momento, nenhum familiar ou conhecido procurou as autoridades para identificar ou reivindicar o corpo. A falta de documentos também dificulta o trabalho dos investigadores. Inicialmente, chegou-se a cogitar que a vítima seria um ex-policial paraguaio, mas essa hipótese foi descartada após verificação junto às autoridades do país vizinho.

A polícia ainda não tem informações sobre os autores do crime ou sobre a dinâmica do homicídio. O local onde o corpo foi encontrado, uma região isolada do anel viário que contorna a cidade, é frequentemente usado como rota para o transporte de drogas e mercadorias ilegais.

A Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã segue com as investigações e pede que qualquer pessoa que possa contribuir com informações procure as autoridades locais.

