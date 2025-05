Domingo será de sol com temperaturas amenas em Mato Grosso do Sul

Sistema de alta pressão mantém o tempo estável, mas há possibilidade de pancadas isoladas no centro-norte e nordeste do Estado

A previsão do tempo para este domingo, 11 de maio, indica um cenário de estabilidade em Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e variação de nuvens em grande parte do estado. A atuação de um sistema de alta pressão pós-frontal é responsável por manter o tempo mais seco, especialmente nas regiões sul e oeste. No entanto, não se descartam pancadas de chuva isoladas nas regiões centro-norte e nordeste.

As temperaturas devem permanecer amenas ao longo do dia. No sul, cone-sul e grande Dourados, os termômetros devem marcar mínimas entre 12°C e 15°C, com máximas chegando aos 25°C. Já nas regiões pantaneira e sudoeste, a previsão é de mínimas entre 17°C e 20°C e máximas entre 26°C e 28°C.

No bolsão, norte e leste do estado, as temperaturas devem variar entre 18°C e 21°C nas primeiras horas do dia, com elevação para até 30°C à tarde. Em Campo Grande, a capital, o domingo deve ser de mínima entre 17°C e 19°C e máxima entre 26°C e 28°C.

Os ventos predominam dos quadrantes sul e leste, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h. Em alguns momentos, podem ocorrer rajadas acima desse limite, exigindo atenção em áreas abertas ou com estruturas temporárias.

