Menina relata na escola abuso sexual praticado pelo padrasto em Campo Grande

Após a denúncia, mãe e filha foram fazer o boletim de ocorrência na delegacia da cidade.

Na última sexta-feira (09), uma adolescente relatou na escola ter sofrido abuso sexual em Campo Grande. O suspeito é o padrasto da vítima.

Ela e a mãe foram levadas até a Depca (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) para fazer a denúncia de abuso sexual após a garota relatar a violência na escola. O diretor da unidade foi quem acionou a GCM (Guarda Metropolitana)

De acordo com o boletim de ocorrência, consta que o diretor de uma escola municipal na região do bairro Parque do Lageado acionou a equipe, que no local foi informada do ocorrido e aguardou a chegada da Divisão de Apoio Escolar e da responsável pela vítima. Posteriormente, a mãe e filha, foram instrupidas a fazer a denúncia na companhia de uma funcionária da escola e foram levadas até à delegacia para o registro do boletim de ocorrência.

O caso ainda está sendo investigação.

