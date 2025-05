Homem morre após confronto com a Polícia Militar durante ocorrência de violência doméstica em Itaporã

Leonardo Vieira, de 30 anos, morreu na noite desse sábado (10) após reagir a uma abordagem da Polícia Militar no município de Itaporã, localizado a cerca de 30 quilômetros de Dourados. O caso aconteceu no Bairro Pioneiro 2 e teve início com uma denúncia de violência doméstica.

Segundo informações preliminares, Leonardo estaria armado no momento em que os policiais chegaram ao local. Ao ser abordado, ele teria reagido, iniciando um confronto com a equipe. Durante a troca de tiros, o suspeito foi baleado e não resistiu aos ferimentos.

No interior da residência, os policiais encontraram três armas de fogo, dois revólveres e uma pistola. A perícia técnica foi acionada para realizar os procedimentos no local, e o corpo foi removido pela Funerária Bom Jesus.

A ocorrência segue sob investigação para apurar as circunstâncias do confronto, bem como a origem das armas encontradas. Até o momento, não há informações sobre outras pessoas feridas ou presas no local.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais