Homem é encontrado morto com marcas de facadas na Vila Glória, em Campo Grande

Um homem de aproximadamente 40 anos foi encontrado morto no fim da tarde dessa quinta-feira (26), na Rua Vinte e Quatro de Outubro, na região do Bairro Vila Glória, em Campo Grande.

Trabalhadores da região localizaram o corpo caído na calçada, atrás de uma árvore e próximo ao gramado de uma empresa de autopeças. Conforme informações preliminares apuradas no local, a vítima apresentava marcas de facadas.

Um automóvel Volkswagen Gol estava estacionado nas proximidades e, segundo levantado pela reportagem, o veículo seria da vítima. O nome do homem ainda não foi divulgado oficialmente pelas autoridades.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas, ao chegarem ao endereço, constataram que o homem já estava sem vida.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul isolou a área até a chegada da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e da Perícia Técnica, que realizaram os procedimentos de praxe para coleta de vestígios e início das investigações.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do crime nem sobre possíveis suspeitos. A Polícia Civil deve analisar imagens de câmeras de segurança instaladas na região para tentar identificar a autoria e esclarecer as circunstâncias do homicídio.

