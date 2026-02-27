Mulher atira quatro vezes contra marido após discussão por mensagens em Nova Andradina

Uma mulher de 62 anos atirou quatro vezes contra o marido, de 64, após uma discussão motivada por mensagens trocadas pelo WhatsApp, na noite de quarta-feira (26), em uma residência localizada na região central de Nova Andradina, município a 141 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações apuradas, dois disparos atingiram o homem, um no abdômen e outro na perna esquerda. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul), onde recebeu atendimento médico. Até o momento do registro da ocorrência, os projéteis permaneciam alojados e a equipe médica avaliava a necessidade de intervenção cirúrgica.

Segundo boletim de ocorrência, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foi acionada por volta das 22h, após o hospital comunicar a entrada de um paciente ferido por arma de fogo. No local, os policiais conversaram com a vítima, que relatou ter iniciado uma discussão com a esposa em casa por causa de mensagens trocadas pelo aplicativo.

Conforme o depoimento, durante o desentendimento a mulher foi até o quarto do casal, pegou um revólver calibre .38 e retornou à sala, efetuando cerca de quatro disparos na direção do marido.

Após colher o relato, a equipe policial se deslocou até a residência do casal. Vizinhos informaram que a suspeita deixou o imóvel acompanhada da filha e pode ter levado a arma utilizada no crime. Buscas foram realizadas na região, mas a mulher não foi localizada.

O homem afirmou aos policiais que o revólver é de sua propriedade, porém não possui registro nem autorização para posse ou porte. Ele também não soube informar marca, modelo ou numeração da arma. O caso será investigado pela Polícia Civil.

