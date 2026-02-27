Funsat oferta 1.338 vagas de emprego nesta sexta-feira (27)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza, nesta sexta-feira (27), o total de 1.338 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades abrangem 124 profissões e são resultado da oferta de contratações anunciadas por 142 empresas parceiras.

Para se candidatar, é necessário que o trabalhador esteja com o cadastro atualizado no sistema da Funsat.

Entre as vagas ofertadas estão oportunidades para açougueiro (6 postos), ajudante de carga e descarga de mercadoria (17 postos), alimentador de linha de produção (40 postos), auxiliar de limpeza (123 postos), auxiliar nos serviços de alimentação (62 postos), oficial de manutenção (15 postos), operador de Telemarketing Ativo (50 postos) ou também 61 vagas para repositor em supermercados.

Do total de vagas, 906 são destinadas ao chamado “perfil aberto”, que não exige experiência prévia. Nessa modalidade, são para atendente de lojas e mercados (5), engenheiro civil (8), leiturista (10), padeiro (4), pedreiro (7), servente de obras (4) ou ainda quatro vagas para vendedor interno.

Há 92 vagas exclusivas para pessoas com deficiência, entre elas, auxiliar de confecção (80), vigilante (10), auxiliar de linha de produção (1) e porteiro (1). Também há vagas para trabalho temporário, sendo para as funções de garçom (10) e encarregado de obras (1).

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e também no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas.

Por Agência Brasil