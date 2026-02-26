Idoso é resgatado após denúncia de abandono em instituição no bairro Guanandi

Caso foi registrado da Depac Cepol; assistência social foi acionada para acompanhar a situação

Dois homens, sendo um deles idoso, foram encaminhados à delegacia após denúncia de abandono em uma instituição de acolhimento no Bairro Guanandi, em Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (26).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para verificar a situação em um imóvel na Rua Mirim, onde funciona uma casa de acolhimento. No local, a equipe encontrou dois moradores do lado de fora da residência. O imóvel estaria passando por reforma, com objetos retirados para pintura, forte cheiro de tinta e portão aberto.

Segundo relato feito à polícia por uma representante legal de um dos moradores, os dois estariam sem alimentação adequada e vivendo em ambiente considerado insalubre, com sujeira e desordem. Um dos homens tem mais de 60 anos e o outro, conforme informado, apresenta possível deficiência intelectual.

Ainda conforme o registro, a responsável pelo local não foi encontrada no momento da fiscalização. A Defensoria Pública também esteve no endereço e confirmou as condições relatadas.

Diante da situação, o caso foi registrado como abandono de incapaz maior de 60 anos na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, em Campo Grande. As vítimas, que não apresentavam ferimentos, foram levadas à unidade policial para formalização da ocorrência.

A assistência social do município foi acionada para acompanhar o caso e adotar as medidas necessárias. A polícia informou que a situação será apurada e que podem ser realizadas diligências para verificar eventual uso indevido de recursos do idoso.

