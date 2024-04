Homem é encontrado morto com ferimento no pescoço em Sidrolândia

Na tarde se segunda-feira (8) um crime chamou a atenção da polícia e dos moradores de Sidrilândia, município localizado a 70 km de Campo Grande. José Floriano da Silva de 59 anos foi encontrado morto, no banheiro de sua residência, com um ferimento feito por faca, no pescoço.

Segundo o boletim de ocorrência, familiares da vítima relataram que estranharam a ausência dele na ocasião em que a família estava recebendo visitas, em outra residência e, por esse motivo, foram procurá-lo em seu imóvel, na região de Capão Seco.

Ao chegarem no local e não serem atendidos, decidiram arrombar a porta, quando encontraram José Floriano caído no banheiro, com uma faca ao lado de seu corpo. Ainda de acordo como registro policial, inicialmente o caso foi tratado como possível suicídio, mas foi registrado como “morte a esclarecer”. A polícia investiga o caso.

