Jovem é preso suspeito de matar a própria mãe

Simone do Nascimento Kuzminskas, uma psicóloga de 46 anos, foi tragicamente morta por seu filho na noite de domingo passado em Três Lagoas. O incidente ocorreu na Avenida Filinto Muller, e a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) está encarregada da investigação.

O filho procurou ajuda na casa dos avós maternos, em Andradina, São Paulo, onde encontraram Simone já sem vida dentro do carro. Apesar das tentativas de reanimação por parte do avô, ela não resistiu.

O rapaz alegou que houve uma briga enquanto estavam em um clube e que, ao retornarem para casa, sua mãe teria se jogado do carro em movimento. No entanto, a polícia encontrou contradições em seu relato, especialmente após o médico legista observar marcas e ferimentos antigos no corpo da vítima.

O filho foi preso em flagrante sob suspeita de homicídio, e a investigação está em andamento.

