Homem é indiciado por atropelar e matar esposa em Cassilândia

Um trágico acidente chocou a cidade de Cassilândia, situada a 419 km de Campo Grande, quando Rosely Silva de Paula, de 53 anos, perdeu a vida em um acidente que envolveu seu próprio esposo como condutor do veículo. A Polícia Civil indiciou o marido da vítima por homicídio culposo na direção do veículo automotor, após o fatídico acontecimento ocorrido na noite do dia 29 de março.

O caso veio à tona quando a equipe médica do hospital informou às autoridades policiais que a vítima havia sido trazida por seu marido e outro homem, já sem vida. Rosely apresentava marcas de pneu no tórax e pescoço, vestia apenas sutiã e short, com a calcinha abaixada.

Inicialmente, o esposo afirmou à policia que foi ele quem atropelou sua esposa. No entanto, posteriormente, mudou sua versão, alegando não se recordar do que havia acontecido. Diante disso, tanto ele quanto o outro homem presente foram conduzidos para a delegacia para prestar esclarecimentos.

Segundo relatos do marido à polícia, o casal estava acompanhado da irmã de Rosely e seu esposo em uma confraternização na área rural. No trajeto de retorno para casa, uma discussão entre os presentes se iniciou, levando todos a sair do veículo, exceto o marido da vítima, que permaneceu dentro do carro.

O marido conta que, após alguns momentos, decidiu procurar sua esposa, dirigindo em marcha ré por cerca de 35 minutos. Em um desdobramento trágico, ao encontrar sua esposa na estrada, ele foi confrontado pelas outras pessoas presentes, que lhe disseram que ele havia atropelado sua própria esposa.

Com a vítima sofrendo e apresentando dificuldades respiratórias, ele a levou às pressas para o hospital, mas infelizmente, ela veio a óbito durante o percurso.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: