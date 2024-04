Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

O tempo chegou na janela

Uma vez fechada a janela das transferências partidárias, já começa a se esboçar o quadro eleitoral para a disputa pelas prefeituras e Câmaras Municipais. Na velha música do Chico Buarque ele dizia que uma certa Carolina não viu o tempo passar na janela e isso pode valer para alguns políticos e principalmente para o eleitor, pois a composição do quadro de candidaturas mostra o tempo passando com a chegada de novas ideias e mostrando aquelas que não envelhecem.

O cardápio de candidaturas que estará à disposição para o eleitor escolher será bem variado e desta vez já dá para perceber uma variedade considerável com opções de gênero, renovação e longevidade. O tempo passou na janela (que pode ser no computador, Smart TV, do celular ou ainda nas ondas do rádio e no papel do jornal impresso) e vamos ver o que viu no eleitor que lá está e o que vai fazer quando de lá sair para votar.

Reforço

Carlos Alberto de Assis, antigo escudeiro de Reinaldo Azambuja, que estava meio afastado da pré-campanha na Capital, já foi convocado para integrar a equipe, que hoje comanda a campanha do pré-candidato Beto Pereira.

Frase perigosa

Já empenhado na eleição do deputado federal Beto Pereira a prefeito de Campo Grande, Nelsinho Trad (PSD) falou que a Capital precisa de um prefeito de verdade. Teve gente lembrando que nos últimos 20 anos a Capital elegeu quatro vezes prefeitos com sobrenome Trad e a atual prefeita foi vice de Marquinhos, seu irmão. Só em 2012, Bernal rompeu esse ciclo.

Sem maioria

Apesar de contar com a maior bancada, Beto Pereira não tem a maioria dos vereadores na Câmara da Capital, o que poderia servir para aumentar a pressão sobre a prefeita Adriane Lopes, mas dependerá de vereadores que podem mudar de posição conforme o desenrolar da campanha.

Caras novas

O PT, que nas últimas eleições vinha apresentando os mesmos candidatos, começa a passar por um processo de renovação e nas eleições de Campo Grande, Dourados e Ponta Porã, o partido terá um rejuvenescimento. Camila Jara, Tiago Botelho e Edinho Quintana devem se apresentar como a nova cara do PT.

Emancipado

Tentando recomeçar pela Câmara Municipal, de Campo Grande, Marquinhos Trad, se eleito, vai comandar o PDT sem nenhuma interferência do irmão mais velho Nelsinho Trad. É uma novidade no clã que venceu quatro das últimas cinco eleições na Capital.

Crise

O apoio à candidatura de Alan Guedes pode deixar o MDB sem bancada na Câmara de Dourados. O deputado estadual Renato Câmara, que tem o aval do Diretório Estadual do partido, disse que a ideia é fazer oposição ao atual prefeito e quem não seguir a orientação vai ter que deixar o partido ou será expulso.

Meninos eu vi

Na eleição de 1994, o ex-conselheiro do Tribunal de Contas, João Leite Schmidt assumiu a coordenação da campanha do candidato Levy Dias e uma das missões era conversar com candidatos e ex-candidatos a deputados estaduais. Um vereador que não tinha conseguido ser candidato a deputado estadual, lamentava-se e disse que tinha pedido para concorrer a uma vaga na Assembleia, mas não teve seu nome incluído na chapa e queria saber o porquê, e ouviu a seguinte resposta de Schmidt.

“Vamos conectar a gestão municipal com os programas e políticas públicas do Presidente Lula e do legado da gestão Laerte Tetila” Tiago Botelho (PT), pré-candidato a prefeito de Dourados.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: