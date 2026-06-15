Homem é encontrado morto com 10 facadas em terreno baldio de Campo Grande

Um homem ainda não identificado, com idade aproximada de 30 anos, foi assassinado a facadas na madrugada desta segunda-feira (15) no Jardim das Macaúbas, em Campo Grande. O corpo foi encontrado em um terreno baldio na Rua São Pio de Pietrelcina, com aproximadamente dez perfurações provocadas por arma branca.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM (Polícia Militar) foi acionada por volta das 4h30 após um morador relatar ter presenciado uma briga em frente à Escola Municipal Plínio Barbosa Martins. Segundo a testemunha, um dos envolvidos havia ficado caído no chão, apresentando dificuldades para respirar. A ligação foi interrompida logo após o contato com a polícia.

Uma equipe do 10º Batalhão da Polícia Militar foi até o local e encontrou a vítima inconsciente no terreno. O Corpo de Bombeiros, por meio da Ursa (Unidade de Resgate Avançado), também foi acionado, mas os socorristas apenas puderam constatar o óbito.

Equipes da Polícia Civil, da Perícia Técnica e do GOI (Grupo de Operações e Investigações) realizaram os primeiros levantamentos. Conforme análise preliminar, o homem apresentava cerca de dez ferimentos compatíveis com golpes de faca. A arma utilizada no crime não foi encontrada nas proximidades.

A vítima vestia apenas uma camiseta preta e um short tipo samba-canção. Ao lado do corpo, os policiais encontraram um par de tênis, um casaco de moletom e uma bermuda jeans organizados no chão. Como não portava documentos, celular ou qualquer objeto pessoal, sua identificação não foi possível no momento. Até agora, não há informações sobre suspeitos ou a motivação do homicídio.

O caso foi registrado na Depac-Cepol como homicídio qualificado por meio insidioso ou cruel e será investigado pela Polícia Civil.

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