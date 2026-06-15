Espanha, Bélgica e Uruguai estreiam nesta segunda no quinto dia da Copa do Mundo

O quinto dia de disputas da Copa do Mundo de 2026 reserva a estreia de três seleções tradicionais do futebol mundial. Espanha, Bélgica e Uruguai entram em campo nesta segunda-feira (15), em uma rodada com quatro partidas realizadas nos Estados Unidos, um dos países-sede do torneio ao lado de México e Canadá.

A programação começa ao meio-dia (horário de MS), quando a seleção da Espanha enfrenta Cabo Verde, em Atlanta, pelo Grupo H. Os espanhóis chegam como favoritos e devem iniciar a partida com nomes como Pedri, Rodri, Dani Olmo e Ferrán Torres sob o comando do técnico Luis de la Fuente.

Às 15h, será a vez da Bélgica medir forças com o Egito, em Seattle, pelo Grupo G. A equipe belga aposta na experiência de jogadores como Courtois, De Bruyne e Tielemans para buscar os primeiros três pontos na competição.

Mais tarde, às 18h, a Arábia Saudita enfrenta o Uruguai, em Miami, também pelo Grupo H. Os uruguaios, comandados por Marcelo Bielsa, devem contar com atletas como Federico Valverde, Bentancur e Darwin Núñez. O último confronto do dia será entre Irã e Nova Zelândia, às 21h, em Los Angeles.

A primeira rodada da fase de grupos será concluída entre terça e quarta-feira, com partidas envolvendo seleções como França, Argentina, Portugal e Inglaterra. Esta edição é considerada a maior da história do torneio, reunindo 48 seleções distribuídas em 12 grupos. Ao fim da fase inicial, avançam os dois melhores colocados de cada chave e os oito melhores terceiros colocados. A final está marcada para o dia 19 de julho.

Jogos desta segunda-feira (15)

12h – Espanha x Cabo Verde (Cazé TV)

15h – Bélgica x Egito (Globo, Sportv, GE TV e Cazé TV)

18h – Arábia Saudita x Uruguai (Globo, SBT, Sportv e Cazé TV)

21h – Irã x Nova Zelândia (Cazé TV)

Resultados já registrados na primeira rodada

México 2 x 0 África do Sul

Coreia do Sul 2 x 1 República Tcheca

Canadá 1 x 1 Bósnia e Herzegovina

Catar 1 x 1 Suíça

Brasil 1 x 1 Marrocos

Haiti 0 x 1 Escócia

Estados Unidos 4 x 1 Paraguai

Austrália 2 x 0 Turquia

Alemanha 7 x 1 Curaçao

Costa do Marfim 1 x 0 Equador

Holanda 2 x 2 Japão

Suécia 5 x 1 Tunísia.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais