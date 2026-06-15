Frio, nevoeiro e garoa marcam início da semana em MS

A semana que antecede a chegada oficial do inverno começou com temperaturas mais baixas, nevoeiro e garoa em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, a manhã desta segunda-feira (15) registrou mínima de 16,4°C, mas a sensação térmica chegou a 14,5°C devido à alta umidade do ar, que atingiu 94%. As condições climáticas também afetaram a operação do Aeroporto Internacional da Capital, que precisou suspender os pousos.

Embora o inverno tenha início oficial apenas no próximo domingo (21), às 5h25, os sul-mato-grossenses já sentiram os efeitos da massa de ar frio que avançou sobre o Estado. As menores temperaturas foram registradas na região sul e no Pantanal. A mínima mais baixa ocorreu na Fazenda Campo Zélia, no Pantanal da Nhecolândia, em Corumbá, onde os termômetros marcaram 9,4°C.

Outros municípios também amanheceram com temperaturas abaixo dos 11°C. Sete Quedas registrou 9,6°C, Amambai 9,9°C, Aral Moreira 10,4°C e Ponta Porã 10,8°C. Em Iguatemi, a mínima foi de 11,1°C, enquanto Laguna Carapã teve 12°C e Dourados 13,5°C. Já Porto Murtinho marcou 14,9°C, Maracaju 15,1°C e a região central de Corumbá registrou 16,8°C.

Por conta da baixa visibilidade provocada pelo nevoeiro, a concessionária responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Campo Grande, informou que o terminal permaneceu fechado para pousos durante a manhã, operando apenas para decolagens. Segundo a empresa, desde as 5h07 o aeroporto funciona com auxílio de instrumentos. A página de monitoramento de voos também apontava cancelamentos, incluindo duas partidas para São Paulo/Guarulhos e uma chegada prevista da mesma cidade.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a tendência para esta segunda-feira é de tempo mais firme na maior parte do Estado, com presença de sol entre nuvens. Ainda há possibilidade de pancadas isoladas de chuva, especialmente nas regiões norte e nordeste. As temperaturas máximas devem variar entre 19°C e 26°C, com destaque para o frio mais intenso na região de fronteira. Em Ponta Porã, por exemplo, a máxima prevista não passa dos 19°C.

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