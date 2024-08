Homem é encontrado ferido em banheiro e morre após suposta agressão em Campo Grande

Um homem de 44 anos, identificado como Fernando, morreu na Santa Casa de Campo Grande após ser encontrado ferido e trancado dentro do banheiro de sua residência, localizada no Bairro Universitário. O caso, que ocorreu entre os dias 4 e 7 de agosto, foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol como morte a esclarecer, e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, o irmão de Fernando relatou que saiu para trabalhar na manhã de domingo (4). Ao retornar, não encontrou o irmão em casa, mas não estranhou, pois era comum ele estar fora. No entanto, mais tarde, ao tentar usar o banheiro, notou que a porta estava trancada. Preocupado, o irmão arrombou a porta e encontrou Fernando caído no chão, sem responder a estímulos.

Durante a madrugada de segunda-feira (5), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer Fernando. A vítima apresentava um quadro grave, tendo vomitado e precisado ser intubada ao dar entrada na Santa Casa. Apesar dos esforços médicos, Fernando não resistiu e faleceu na tarde desta quarta-feira (7).

Em conversa com o irmão da vítima, uma médica revelou que Fernando apresentava sinais de agressão, o que levanta suspeitas sobre as circunstâncias da sua morte. O caso segue sob investigação, e a Polícia Civil trabalha para esclarecer o que ocorreu e se houve envolvimento de terceiros na morte de Fernando.

