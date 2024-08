Tempo seco e vinda de frente fria nesta quinta-feira em MS

Entre a noite de quarta(07) e sexta-feira(09), o calor prevelece em algumas regiões do estado, mas também vai dar uma trégua, porque está prevista a aproximação e o avanço de uma frente fria que deverá favorecer aumento de nebulosidade, probabilidade para chuvas e tempestades, além de queda acentuada nas temperaturas.

O deslocamento de cavados, aliado ao intenso transporte de calor e umidade, favorecem a formação de instabilidades, com destaque para a metade sul do estado, além da região pantaneira. Os maiores acumulados de chuvas são previstos para as regiões sul, sudeste e sudoeste do estado.

Temperaturtas

Hoje espera-se uma melhora nos índices de umidade relativa do ar com aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas. Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 10-13°C e máximas entre 19-21°C para as regiões sul, sudoeste e sudeste. Na região pantaneira esperam-se mínimas entre 15-17°C e máximas entre 24-26°C.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 18-19°C e máximas entre 32-34°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 16-18°C e máximas entre 26-28°C. Os ventos atuam do quadrante sul (sul/sudoeste) com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

