Homem que matou esposa com 14 facadas é condenado a 25 anos de prisão

Após passar pelo Tribunal do Júri na manhã desta quarta-feira (7), Cleber Côrrea Gomez, de 31 anos, foi condenado a 25 anos de prisão por matar a esposa, Natali Gabrieli da Silva Souza, de 18 anos, no dia 1º de julho de 2023, no Parque Lageado, em Campo Grande.

A sentença foi proferida pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos, após decisão dos jurados em condenar o homem pelo crime de feminicídio.

Durante depoimento no tribunal, Cleber contou que no dia do crime realizou uma “social” com amigos e familiares na casa do casal. Em certo momento, quando entrou no quarto, encontrou a companheira mexendo no celular.

Em um ataque de ciúmes, segundo ele, pegou o aparelho e jogou ao chão. Por conta disso, ambos começaram a brigar, sendo interrompidos pelas visitas que apaziguaram a situação.

Porém, por volta das 5h da manhã, uma nova briga começou e Natali acabou atingida por 14 golpes de faca enquanto segurava a filha no colo. A mulher acabou morrendo em frente de casa.

Cleber disse, ainda, que não se lembra do ataque, pois estava “fora de si”. Quando recobrou a consciência, tentou cortar os pulsos e o pescoço, mas os ferimentos foram superficiais.

Ao ser preso, preferiu ficar em silêncio. Hoje, diante do público e da família de Natali, pediu perdão aos pais dela e disse estar arrependido do que fez. Além disso, afirmou que merecia ser condenado por ter “feito essa crueldade com ela”.

