Após dias de seca, chuva marca presença em Campo Grande nesta quinta-feira

Finalmente a chuva chegou a Mato Grosso do Sul, acompanhada de uma nova frente fria. Com isso, a temperatura cai com mínima de 13°C na região sul do Estado. A previsão para esta quinta-feira (8), é de frio com variação de nebulosidade e chuva. Em alguns bairros de Campo Grande, uma pancada de chuva já marcou o início do dia.

Segundo leitores do O Estado Online, a pancada de chuva passou pelos bairros Coophavila, Vila Gomes, Parque Residencial dos Girassóis e Jardim Bela Vista e região Central próximo a Santa Casa. Na Vila São Jorge da Lagoa também teve pancada de chuva na manhã de hoje.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há 55% de chances de chuva para a Capital ao longo do dia.

Chuva em MS

Conforme ainda o Inmet, está previsto chuva em grande parte do Estado, com exceção da região norte e Bolsão. Há chance de chuva fraca a tempestade na região sul e sudoeste do Estado.

A menor temperatura foi registrada em Ponta Porã, com mínima de 13,8°C nas primeiras horas do dia. A máxima na fronteira deve chegar a 21°C, com chance de chuva ao longo do dia.

A Capital amanhece com nevoeiro e aumento de nuvens carregadas. A previsão indica pancadas de chuva isoladas. A mínima é de 16°C e máxima de 25°C.

Na região sudoeste e pantaneira, Porto Murtinho e Corumbá têm um refresco nos termômetros, com mínima de 10°C e máxima de 22 a 35°C, respectivamente. Coxim e Três Lagoas, ao norte e Bolsão, a mínima é de 17°C e máxima de 36°C, com pouca probabilidade de chuva.